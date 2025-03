Tragedia sfiorata a Bari, anziana tenta di togliersi la vita: salvata dalla Polizia

BARI - Momenti di forte tensione questa mattina nel quartiere Murat di Bari, dove una donna anziana ha tentato di togliersi la vita salendo sul terrazzo di una palazzina. Solo il pronto intervento di un residente e della Polizia ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia.Un cittadino, notando la presenza sospetta della donna sul terrazzo, ha subito allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia, già in servizio nella zona, è intervenuta tempestivamente raggiungendo il luogo indicato in pochi minuti.I due agenti non hanno perso tempo: sono saliti sul terrazzo e, con grande sangue freddo, sono riusciti a instaurare un dialogo con l’anziana per distrarla e tranquillizzarla. Approfittando di un momento favorevole, sono riusciti ad afferrarla e metterla in salvo, evitando il peggio.La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari per ricevere l’assistenza necessaria. Il gesto dei poliziotti è stato accolto con gratitudine dai residenti della zona, che hanno assistito con apprensione alla scena.