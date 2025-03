Bari, palazzina crollata: disagi per i residenti del civico 22 di via Pinto

BARI - Non sono stati evacuati come i vicini del, ma i residenti della, a Bari, devono comunque lasciare le proprie abitazionidurante le operazioni didello stabile crollato lo scorsoin via De Amicis.

Orari e disagi per i residenti

Su disposizione dei vigili del fuoco, gli abitanti devono abbandonare le loro case prima delle 7 del mattino e possono farvi ritorno solo dopo le 18, una misura necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori. Un disagio significativo per le 10 famiglie che vivono nello stabile, anche se, secondo il Comune di Bari, i residenti stanno mostrando un atteggiamento collaborativo.

Demolizioni in corso e rischio crolli

Le operazioni di demolizione controllata dell’edificio crollato sono iniziate due giorni fa. Finora sono stati rimossi il vano ascensore e i solai pericolanti, riducendo progressivamente i rischi per gli edifici vicini.

Tuttavia, la situazione del civico 16 di via Pinto resta critica: l’edificio, che ha subito gravi dissesti statici a causa del crollo dello stabile confinante, è a rischio crollo. Per questo motivo, i suoi residenti sono stati evacuati.

Diciotto persone, prive di un’altra sistemazione, sono attualmente ospitate in appartamenti dell’Adisu, con i costi coperti dal Comune di Bari.