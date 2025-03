Terremoti ai Campi Flegrei e in Puglia: verifiche in corso, nessun danno rilevante

NAPOLI - Dopo l’registrata aialle, il, ha convocato il, d'intesa con il, per una valutazione complessiva della situazione. Sono attualmente in corsonei comuni interessati per accertare eventuali danni strutturali.

Puglia: 14 scosse sulla costa garganica, paura ma nessun danno

Parallelamente, anche la costa garganica in Puglia ha registrato una serie di 14 scosse sismiche nelle ultime ore, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il primo e più forte evento è stato rilevato alle 20:37 di ieri, con magnitudo 4.7, seguito da altre scosse minori (tra 2 e 2.4 di magnitudo) nel corso della notte, fino all’ultima registrata alle 6:03 di questa mattina (magnitudo 2.3).

Situazione sotto controllo nel Foggiano

Nonostante lo spavento tra la popolazione, non sono stati segnalati danni significativi in provincia di Foggia e nelle altre aree della Puglia. La scossa più intensa è stata avvertita distintamente, causando apprensione soprattutto nei comuni costieri di San Nicandro, Lesina e Apricena.

A San Nicandro, il sindaco Matteo Vocale ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, consentendo ai tecnici di effettuare verifiche sugli edifici. I vigili del fuoco hanno già iniziato i controlli nel centro storico, dove sono state individuate alcune crepe in edifici abbandonati, ma senza segnalazioni di criticità gravi.

Anche ad Apricena, il sindaco Antonio Potenza ha predisposto una serie di verifiche sugli edifici pubblici e di culto, confermando che non ci sono stati danni strutturali o problemi di sicurezza.

Continua il monitoraggio

Le autorità locali e la Protezione Civile continueranno il monitoraggio della situazione nelle prossime ore. Anche se la sequenza sismica ha generato preoccupazione tra i cittadini, esperti rassicurano che la situazione è sotto controllo.