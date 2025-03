Bari, presentato "Il Nibbio" con Claudio Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari

Nelle sale cinematografiche italiane dal 6 marzo con Regia di Alessandro Tonda (anch'egli a Bari), il film rievoca i 28 giorni precedenti il 4 marzo del 2005 quando Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI (Servizio Segreto Militare italiano) sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de "Il Manifesto" Giuliana Sgrena, rapita in Iraq il 4 febbraio da una cellula terroristica di matrice jihadista mentre realizzava una serie di reportage per il suo giornale.





La numerosa presenza di pubblico, registrata nel cinema barese nella serata di mercoledì 2025, testimonia l'interesse dei baresi per questo omicidio compiuto presso un posto di blocco americano a Baghdad e che, a 20 anni di distanza, resta uno dei casi più controversi della storia italiana.



- Titubanza nel scegliere se intrepretare o no Nicola Calipari? "No, nessuna titubanza". E' la risposta secca rilasciata a questa domanda rivolta per il Giornale di Puglia da Claudio Santamaria ieri sera al Multicinema Galleria di Bari dove l'attore romano, accompagnato dal regista Alessandro Tonda, ha incontrato il pubblico prima e dopo la proiezione delle 20.30 de "Il Nibbio".