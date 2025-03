Barletta: incendio in un appartamento, 92enne salvata dai vicini

BARLETTA - Paura la scorsa notte in, alla periferia di, dove un incendio è divampato in un appartamento aldi una palazzina.

L’inquilina, una donna di 92 anni, è stata messa in salvo grazie all’intervento tempestivo dei vicini di casa e del personale del 118. Fortunatamente, l’anziana non è in gravi condizioni. Anche i cinque soccorritori, tra cui un residente del terzo piano e un dirimpettaio, hanno riportato una lieve intossicazione a causa del fumo e sono stati ricoverati per accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato innescato da una coperta elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un’autobotte e un’autoscala, riuscendo a domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell’Italgas, per verificare eventuali danni alla rete di distribuzione del gas.

L’episodio ha suscitato grande apprensione tra i residenti della zona, ma il pronto intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.