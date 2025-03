Roberto Herrera in "Tango de Buenos Aires": un viaggio nella cultura argentina al Teatro Apollo di Lecce

Accompagnato dalla sua partner Ani Andreani de Herrera, il maestro Herrera sarà affiancato da due talentuosi musicisti: Gino Zambelli al bandoneón e Luca Rossetti al pianoforte. Sul palco, inoltre, si esibiranno altre due coppie di tangueros: Estanislao Herrera, fratello di Roberto, con Andrea Cuna, e Giuseppe Militare con Iginia Cairo.

Lo spettacolo fa parte della 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, una delle manifestazioni culturali più prestigiose della regione.

Un Maestro del Tango

Roberto Herrera è oggi riconosciuto come uno dei maestri più influenti del tango, con una carriera che lo ha visto esibirsi nei principali teatri argentini e internazionali. Ha iniziato a studiare danza da giovanissimo nella sua città natale, San Salvador de Jujuy, in Argentina, e successivamente ha ricoperto ruoli di primo ballerino, assistente alla coreografia e coreografo nel Balletto Nazionale Folkloristico Argentino. Il suo lavoro lo ha portato a coreografare numerosi spettacoli, tra cui “Tango”, “Tango Nuevo” e “Tango de Buenos Aires”.

Il Fascino del Tango de Buenos Aires

"Tango de Buenos Aires" è un omaggio alla capitale argentina, un'immersione nei ritmi e nei suoni che raccontano la storia del tango, dalle sue radici fino alle sue forme più moderne, come il Tango Nuevo. Lo spettacolo esplora la fusione di eleganza, sensualità e seduzione tipica del tango, mescolandola con la forza del folklore argentino. La colonna sonora include brani che ripercorrono la storia della musica ciudadana, per poi arrivare ai pezzi più innovativi di Astor Piazzolla, il compositore che ha rivoluzionato il tango nel XX secolo.

Biglietti e Prevendite

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso la sede temporanea della Camerata Musicale Salentina in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, online, e nei punti vendita Vivaticket. Per i dettagli sui prezzi, le riduzioni e le convenzioni, è possibile consultare il sito ufficiale della Camerata Musicale Salentina.

Tariffe Biglietti:

Poltronissime e Palchi I Ordine : Intero € 33, Ridotto € 30, Convenzione € 25, Speciale € 20

: Intero € 33, Ridotto € 30, Convenzione € 25, Speciale € 20 Poltrone e Palchi II Ordine : Intero € 27, Ridotto € 24, Convenzione € 20, Speciale € 15

: Intero € 27, Ridotto € 24, Convenzione € 20, Speciale € 15 Loggione: Intero € 17, Ridotto € 15, Speciale € 10

Sono previste anche tariffe speciali per giovani, disabili e gruppi di almeno 8 persone.

Un'Iniziativa Solidale: Il Biglietto Sospeso

La Camerata Musicale Salentina ha anche lanciato l'iniziativa del "Biglietto Sospeso", che permette a chiunque di donare un biglietto a chi non può permettersi di andare a teatro. Con soli 2€, è possibile contribuire a rendere la cultura accessibile a tutti. Ogni biglietto sospeso donato verrà raddoppiato dalla Camerata.

Info e Contatti:

Camerata Musicale Salentina

Indirizzo temporaneo: Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce

Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della danza, che avranno l'opportunità di immergersi nella passione e nella cultura del tango direttamente al Teatro Apollo di Lecce!