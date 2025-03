Barletta, ripulita la litoranea: bottiglie di birra, bicchieri, plastica e cartacce varie

BARLETTA - Anche questa domenica 16 marzo, i volontari de La Via della Felicità hanno organizzato una raccolta rifiuti alla litoranea di Levante, vicino al braccio. In totale il gruppo di cittadini, amanti della città di Barletta, hanno raccolto una decina di sacchi di rifiuti, tra cui buste, bicchieri, bottiglie di vetro, pile, plastica e cartacce varie.Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, nel 2019, il Sig. Ignazio Gianfrancesco ha deciso di creare l’iniziativa di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città, ripulendo parchi, aiuole, viali, aree dedicate ai bambini e anche la litoranea.Durante le iniziative, che si svolgono con cadenza settimanale, si sono aggiunti moltissimi cittadini che hanno il desiderio di creare un cambiamento positivo nella città di Barletta. Questa domenica si è aggiunto il nuovo volontario Gaetano a cui i volontari danno il loro benvenuto.Come spiega Ignazio – “La nostra città non è solo sporcizia e rifiuti. Barletta è anche fatta di gente come noi, desiderosa di dare il proprio contributo per migliorarla e dare un buon esempio.”Quest’ultimo è uno dei messaggi che viene suggeriti dalla guida al buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che ci fa notare come “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.”Ed è proprio quello che il gruppo vuole fare: portare sempre più consapevolezza sul rispetto ambientale, creando iniziative al fine che tutti i cittadini diventino appassionati della città.Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com