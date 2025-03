Un angolo di Giappone nel cuore di Bari: arrivano i soufflé pancake di Fuwa

BARI – Una ventata d’Oriente sta per arrivare nel cuore della città. A maggio, in via Argiro 119, aprirà, il nuovo locale che porterà per la prima volta a Bari i celebri soufflé pancake giapponesi. Morbidi, soffici, alti e irresistibili, questi dolci sono un must della pasticceria nipponica e promettono di diventare il nuovo trend gastronomico del capoluogo pugliese.

L’idea nasce da Cristina, imprenditrice barese già nota per aver lanciato con successo altri locali dal sapore asiatico, come My Dim Sum, punto di riferimento per la cucina cinese contemporanea in via Sparano, e Sentò, il primo barbecue coreano della città. “Volevamo proporre qualcosa di diverso, una novità assoluta per Bari — spiega Cristina — la città sta diventando sempre più internazionale e ci piace contribuire a questa evoluzione anche nel mondo del food”.

Il concept di Fuwa andrà oltre il semplice assaggio: il locale offrirà un’esperienza completa grazie alla cucina a vista, dove i clienti potranno assistere in diretta alla preparazione dei pancake, dal montaggio dell’impasto alla cottura perfetta. Il menù sarà ricco e variegato, con circa 12 varianti dolci e 6 salate, pensate per soddisfare ogni gusto.

Ma l’offerta di Fuwa non si limiterà ai pancake: i clienti potranno gustare anche altre specialità giapponesi, come i mochi fatti a mano – i celebri dolcetti di riso glutinoso – e i tradizionali taiyaki, golosi pesciolini ripieni di pasta di fagioli rossi.

Un nuovo tassello che arricchisce il volto cosmopolita di Bari e che farà felici gli amanti della cultura e della cucina giapponese. Fuwa si candida a diventare un piccolo angolo di Giappone, pronto a conquistare la città un pancake alla volta.