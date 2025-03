Barletta Teatro: il 22 marzo “La sagra della primavera, il rituale del ritorno”

Affascinata da sempre dalle forme rituali, la coreografa Roberta Ferrara intravede nelle ritualità il valore del gesto, del tempo, della cura intesa come condivisione, della collettività che si raduna. II compositore Benedetto Boccuzzi attraversa la partitura stravinskiana con l'elettronica, trasponendola in un nuovo spazio aumentato e multidimensionale.









Info:



SCHEDA SPETTACOLO



Dramaturg e assistente alla coreografia: Pompea Santoro

danzatori: Equilibrio Dinamico Dance Company

Musiche: Igor Stravinsky // Le sacre du printemps (1913)

Benedetto Boccuzzi // Electronic Augmentations to Stravinsky’s Rite of Spring (2023)

Disegno luci: Francesco Ricco

Effetti visivi: Stefano Sasso

Costumi: Franco Colamorea

Produzione: Equilibrio Dinamico

BARLETTA - Sabato 22 marzo alle 20.30, a Barletta-Teatro Curci, nell’ambito della stagione del Comune di Barletta in collaborazione con Puglia Culture, in scena la danza con Equilibrio Dinamico Dance Company ne “La sagra della primavera, il rituale del ritorno”, coreografia di Roberta Ferrara.Un classico intramontabile della danza in uno spettacolo che unisce tradizione e sperimentazione. A partire dal genio di Igor Stravinskij, la coreografa Roberta Ferrara dà vita ad una reinterpretazione della celebre opera dove i quadri non rappresentano più il sacrificio della vergine alla divinità ma una comunità utopica che abbraccia il principio di uguaglianza e convivenza armoniosa, pronta a sacrificarsi per un bene comune, un'adorazione collettiva in nome di ideali, una morte che prepara ad una rinascita sconosciuta.