Battute finali per il Carnevale di Manfredonia

MANFREDONIA - Non si è ancora spenta l’eco dei festeggiamenti di Martedì 4 Marzo, una giornata densa di appuntamenti grazie alla prima edizione del Lucio Dalla Day e alla Golden Night. Largo Diomede, la piazza in riva al mare amatissima proprio da Lucio Dalla, è stato il fulcro dei festeggiamenti, prima con le esibizioni delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati della Gran Parata e, poi, con l’incanto della musica di Lucio Dalla, grazie ai Banana Republic e ad un ospite straordinario: HER, eclettica, poliedrica e istrionica artista sipontina doc, che proprio con Lucio Dalla ha a lungo collaborato.Si procede adesso spediti verso le battute conclusive della kermesse carnevalesca sipontina. Queste ore sono caratterizzate da un intenso lavoro di backstage per definire gli ultimi particolari organizzativi per il closing d’eccezione in programma per Sabato 8 Marzo.Percorso: Viale G. Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare N. Sauro, arrivo in Largo DiomedeL’accesso pedonale al percorso e alle tribune sarà consentito già a partire dalle ore 17.00, mentre l’inizio della Gran Parata è fissato alle ore 18.00.Apre la Sfilata la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Ibthiel Jeribi, accompagnata dalle altre Miss e dalle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. Ospite in Piazza Marconi Guillermo Mariotto, stilista, designer e personaggio televisivo Rai.Ore 20.00 - Centro StoricoNOTTE COLORATA DEL CARNEVALEPrende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città.Ore 21.00 - Piazza Giovanni XXIIIOttantaBitSupporter Band composta da Maurizio Zambino, Lorenzo Castigliego, Matteo Brento e Giovanni La Tosa che regaleranno al pubblico un vero e proprio viaggio nella musica popNostalgia ’90Il Dance Party anni Novanta più famoso d’Italia ospite d’eccezione per la Notte Colorata