"Bestia da Stile" al Teatro Traetta di Bitonto: un omaggio a Pier Paolo Pasolini

BITONTO – La stagione 2024/2025 del Teatro Traetta di Bitonto, in collaborazione con Puglia Culture, ospita "Bestia da Stile", un'opera potente e intensa ispirata a Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo, previsto per venerdì 4 aprile alle ore 21:00, è un esperimento di teatro totale che unisce mito e contemporaneità, poesia e storia, soggettività e populismo. Il dramma segue la vicenda di Jan Palach, il giovane studente di filosofia cecoslovacco che il 16 gennaio 1969 si diede fuoco in piazza San Venceslao a Praga per protestare contro l’invasione sovietica, ponendo fine alla "Primavera di Praga".

Nella messa in scena, il suono guida le dinamiche degli attori, con le parole di Pasolini che si intrecciano come una partitura sonora densa e stratificata. Il testo, autobiografico e scritto con la struttura di una tragedia greca, insorge contro la perdita di senso esistenziale e il consumismo, trasformando il sacrificio e la lotta per la libertà in un viaggio metaforico verso l'immortalità.

Cast e produzione

Canto della Parola: Pier Paolo Pasolini

Canto del Popolo: Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Iula Marzulli, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni

Canto delle Vesti: Silvia Cramarossa

Mascheratopia: Federico Gobbi

Disegno Luci: Roberto De Bellis

Canto della Messa in Scena: Andrea Cramarossa

Casa Madre: Teatro delle Bambole

Lo spettacolo rientra nel progetto di ricerca "Nella Terra di Mezzo – IV approdo. Le parole di Pasolini", in collaborazione con OTSE - Officine Theatrikés Salento Ellàda.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito VivaTicket o contattare il numero 347 3003359 o via email all’indirizzo info@teatrodellebambole.it.