Sistema integrato di educazione e istruzione Zerosei: l’assessore Leo incontra i Comuni pugliesi

BARI - Sono due le tappe lanciate dall’assessore regionale Sebastiano Leo per fare il punto con i Comuni della Puglia sullo stato dell’arte del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un lavoro importante portato avanti in questi anni, reso possibile proprio da una metodologia di lavoro condivisa con i territori, di cui questi due eventi rappresentano l’ulteriore tassello per la raccolta di contributi e fabbisogni.Si parte da Lecce il 31 marzo alle ore 10 nell’auditorium del Museo Sigismondo Castromediano con la prima iniziativa rivolta ai Comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, a cui seguirà quella del 1° aprile, sempre alle ore 10, nel padiglione 152 della Fiera del Levante dedicata, invece, ai Comuni delle altre province, ovvero Bari, Bat e Foggia. Il primo punto all’ordine del giorno sarà il riparto regionale delle risorse nazionali del Fondo zerosei 2025, per poi allargare il giro anche ad interventi di edilizia scolastica, rinnovo degli arredi, sostegno alla mensa e ai trasporti, avvio dei percorsi di formazione congiunta di educatori e insegnanti, sostegno alla gestione di servizi educativi a gestione pubblica e privata, avvio dei coordinamenti pedagogici territoriali e tanto altro. Un’azione programmatica finalizzata a capire come articolare le richieste dei Comuni sulla base delle varie fonti di finanziamento complementari (Piano regionale per il Diritto allo studio; Intesa USR-Regione Puglia “Sezioni Primavera”; POR Puglia 2014/2020 Asse 8 Az. 8.6 Sub Az. 8.6c; PR Puglia 2021/2027 Az. 6.3 Sub Az. 6.3.4; Piano Triennale Edilizia scolastica 2018/2020; PNRR Missione 4; Piano straordinario Asili nido, etc).“Nonostante a livello nazionale le risorse destinate al Fondo zerosei si riducano di anno in anno, la Puglia continua a lavorare in una logica di potenziamento e miglioramento del sistema zerosei, consolidando sempre di più il percorso di ascolto dei territori e degli enti locali. In queste due tappe, oltre a raccogliere le eventuali istanze, racconteremo anche degli interventi particolarmente significativi realizzati da alcuni comuni che hanno portato la Puglia a compiere degli importanti passi in avanti in materia di educazione e istruzione, consolidandosi come buona pratica capace di suscitare interesse a livello nazionale” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo.