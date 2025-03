Ego Pizza Festival 2025: un successo da 5mila presenze nella Villa Peripato di Taranto

TARANTO - Numeri da record e grande entusiasmo hanno caratterizzato la seconda edizione di Ego Pizza Festival 2025, che ha visto oltre 5mila presenze nella Villa Peripato di Taranto nelle giornate del 21 e 22 marzo. L’evento ha conquistato il pubblico con la partecipazione di 41 pizzaioli pugliesi e 16 maestri dell’arte bianca di livello nazionale e internazionale, oltre a una serie di ospiti d’eccezione.

La Pizza al centro dell’attenzione

Durante le due giornate, oltre 1930 kg di farina, 400 panzerotti, 160 kg di mortadella, 430 kg di latticini, 65 kg di capocollo e 30 kg di spaghettini sono stati utilizzati per celebrare la pizza e i prodotti agroalimentari pugliesi. La manifestazione ha attirato grande attenzione anche sui social, con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e più di 300mila utenti raggiunti.

Tra le presenze più significative, quella della professoressa Roberta Garibaldi, esperta di turismo e già amministratore delegato di ENIT, che ha sottolineato il valore dell’evento per la promozione territoriale.

La dichiarazione degli organizzatori

“Abbiamo costruito un format che non è solo celebrazione del cibo più amato dagli italiani, ma narrazione collettiva di una Puglia viva, creativa e accogliente. Taranto si è confermata capitale dell’identità gastronomica e culturale, capace di attirare pubblico, stampa nazionale e professionisti del settore” – ha dichiarato l’APS Enogastro Hub, organizzatore dell’evento.

La Pizza Competition e i vincitori

Grande novità del 2025 è stata la Pizza Competition, che ha visto sfidarsi due squadre di venti pizzaioli pugliesi nelle categorie:

Pizza Margherita

Bianca

Contemporanea pugliese

Ispirazione mortadella

Focaccia pugliese

A condurre la competizione è stato Nicola Prudente, in arte Tinto, affiancato da una giuria di esperti presieduta da Luciano Pignataro e Francesco Martucci. La vittoria è andata alla squadra Pin-up rossa, che ha ricevuto un assegno di 1000 euro destinato alla Borsa di studio "Carlo De Donno" per sostenere la formazione di un giovane studente meritevole.

Tra i premi individuali assegnati:

Rivelazione Ego Pizza Festival : Daniele Caccamo

Interpretazione del territorio : Saverio Loconte

Cottura perfetta e sostenibile : Marco Bovio

Armonia nel piatto : Piero D’Onghia

Sostenibilità e gusto: Michele Cellamaro

Musica, cultura e gusto

Il festival ha offerto non solo pizza, ma anche spettacoli musicali con Angelo Mellone e i Terraròss, oltre a incontri editoriali con autori di spicco come Peppone Calabrese e Diego Vitagliano. Non sono mancate degustazioni della famosa Assassina barese e panini gourmet ispirati alla Mortadella Bologna IGP e al Capocollo di Martina Franca.

Verso un disciplinare della Pizza Contemporanea Pugliese

Uno dei momenti clou del festival è stata la presentazione del primo progetto di disciplinare volontario per la Pizza Contemporanea Pugliese, promosso dall’APS Enogastro Hub in collaborazione con Agriplan. Sei pizzaioli pugliesi e aziende di settore hanno sottoscritto il documento con l’obiettivo di valorizzare prodotti locali come il grano duro pugliese, l’olio extravergine d’oliva e la mozzarella DOP, puntando a una certificazione regionale.

Un festival che cresce e guarda al futuro

L’Ego Pizza Festival 2025 si è confermato un evento di successo, capace di coniugare gusto, cultura e promozione territoriale. Grazie al sostegno di numerosi sponsor e istituzioni, il festival continua a crescere e a consolidare il ruolo di Taranto come capitale dell’enogastronomia pugliese. La sfida del gusto continua, con l’obiettivo di rendere la pizza pugliese un simbolo riconosciuto a livello internazionale.