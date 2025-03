Bif&st 2025, cerimonia di inaugurazione con Emiliano, Leccese e Decaro. “Un cammino lunghissimo, continueremo a far crescere il cinema italiano e pugliese”

Una serata carica di emozione quella che ha dato il via alla sedicesima edizione del. Dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari, il presidente della Regione Pugliaha aperto ufficialmente la kermesse con un lungo e sentito discorso che ha ripercorso il percorso del festival e del cinema pugliese negli ultimi anni.

«Questa è la mia sedicesima edizione del Bif&st e vorrei dire un milione di grazie – ha esordito Emiliano – abbiamo compiuto un cammino lunghissimo. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno fatto crescere questa manifestazione, che l'hanno implementata e che hanno consentito al cinema pugliese di diventare più forte, anche se le difficoltà sono tante. Ne abbiamo appena visto un esempio qui fuori», riferendosi alla manifestazione degli operatori del settore che protestavano contro le nuove norme sul tax credit.

Il presidente ha poi sottolineato il valore del festival come incubatore di talenti e professionalità: «Questo è il festival degli autori che crescono e si affermano, non necessariamente nelle grandi metropoli internazionali. È la festa delle tante professionalità che stiamo facendo crescere e che dobbiamo continuare a far crescere.»

Tra i punti chiave del suo intervento, Emiliano ha ricordato il ruolo strategico dell'Apulia Film Commission: «L’abbiamo resa un soggetto intermedio in grado di gestire direttamente i fondi europei senza passare da altri enti. Purtroppo, l’Unione Europea ha interrotto i finanziamenti alla cultura, una decisione pesantissima. Ma abbiamo reagito subito, sostituendo quei fondi con risorse europee destinate alle imprese, conferendo un nuovo profilo industriale al settore cinematografico.»

A testimonianza di questo impegno, Emiliano ha annunciato un importante appuntamento nei prossimi giorni: «Alla Camera di Commercio di Bari si terrà un grande forum dedicato alla costruzione di un vero e proprio segmento industriale cinematografico.»

Non sono mancati i ringraziamenti, rivolti in particolare al direttore artistico del Bif&st Oscar Iarussi, alla presidente dell’Apulia Film Commission Annamaria Tosto e a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del festival.

Infine, un passaggio personale e simbolico: «Questa è l'ultima volta che mi vedrete sul palco come presidente della Regione Puglia. Evviva il cinema, evviva la città di Bari, evviva la Regione Puglia!»

La serata inaugurale si è chiusa tra gli applausi e con la consapevolezza di un impegno che continuerà a sostenere e valorizzare il cinema italiano e pugliese.