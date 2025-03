Bif&st 2025: il Sud come motore di creatività e innovazione

BARI - Ilcelebra ilcome fulcro di creatività e innovazione, un luogo capace di raccontare storie e di trasformarle in opportunità di crescita e sviluppo. Sotto la direzione artistica di, il festival si propone di esplorare le contaminazioni tra esperienze, saperi e linguaggi, ponendo ilal centro del dibattito culturale. L’obiettivo è promuovere un nuovo modello di relazione tra, facendo della Puglia un laboratorio aperto per il settore creativo e audiovisivo.

L’appuntamento del 27 marzo: strategie per la formazione e la valorizzazione dei talenti

All’interno di questo scenario si inserisce l’importante evento del 27 marzo, che si terrà nella Sala Azzurra della Camera di Commercio di Bari alle ore 11:30. L’incontro metterà in luce le strategie attuate dalla Regione Puglia per formare e valorizzare i talenti dell’industria creativa, con un focus specifico su cinema e arti visive.

Uno dei temi centrali sarà la strategia #mareAsinistra, un progetto che racconta il ritorno e il radicamento dei talenti in Puglia, evidenziando il ruolo della regione come hub dell’industria culturale e audiovisiva. La Puglia si conferma infatti sempre più come una terra di crescita professionale, non solo per chi vi nasce, ma anche per chi sceglie di costruire qui il proprio futuro.

L’evento sarà un’occasione per approfondire come questa strategia stia contribuendo alla creazione di un ecosistema fertile per la creatività e la produzione artistica, trasformando la regione in un punto di riferimento per il lavoro di professionisti del cinema, della televisione e delle arti visive.

Focus sulle opportunità offerte dal PR Puglia FESR FSE+ 21/27

Durante l’incontro verranno illustrate le opportunità offerte dal PR Puglia FESR FSE+ 21/27, con particolare attenzione ai finanziamenti europei destinati alla formazione e all’inserimento lavorativo nel settore culturale.

Interverranno:

Sebastiano Leo , Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia

Silvia Pellegrini , Direttrice del Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione

Cristiano Carriero , Storyteller e CEO de La Content

Euclide Della Vista , Presidente della Fondazione ITS Academy Apulia Digital

Rocco De Franchi, Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale

Gli interventi offriranno una visione concreta su come la Regione Puglia stia investendo in formazione e creazione di opportunità lavorative nell’ambito dell’industria audiovisiva, supportando nuove generazioni di professionisti e creando sinergie tra cultura, tecnologia e innovazione.

Un focus specifico sarà dedicato alle risorse europee disponibili per supportare la crescita e la stabilizzazione delle carriere artistiche, rendendo la Puglia un luogo in cui il talento non solo trova spazio, ma si radica e si sviluppa.

La Puglia, un laboratorio di creatività e sviluppo economico

Grazie alla strategia #mareAsinistra e ai finanziamenti del PR Puglia FESR FSE+ 21/27, la Regione si pone come un punto di riferimento per la valorizzazione delle competenze artistiche e la creazione di percorsi professionali sostenibili nel settore creativo.

Il Bif&st diventa così un palcoscenico privilegiato per raccontare questa trasformazione e dimostrare come cinema e arti visive possano essere non solo strumenti di narrazione e identità culturale, ma anche driver economici capaci di generare sviluppo e occupazione.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire come il talento, in Puglia, possa tradursi in un’opportunità concreta di crescita professionale e personale.

Approfondisci su: pr2127.regione.puglia.it

📌 Iniziativa editoriale cofinanziata dall'Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR - FSE+ 2021-2027.