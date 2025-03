TarantoMusica, Beppe D'Onghia sabato 29 marzo al Teatro Fusco

TARANTO - Tornano gli appuntamenti al Teatro Fusco di Taranto per la stagione musicale 2024_25 del Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Culture. Sabato 29 marzo (h 21.30) protagonista sarà il pianista Beppe D’Onghia con "Beppe D’Onghia. Lucio Dalla-Luca Carboni-Stadio-Samuele Bersani. Le parole, le canzoni, le storie". - Tornano gli appuntamenti al Teatro Fusco di Taranto per la stagione musicale 2024_25 del Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Culture. Sabato 29 marzo (h 21.30) protagonista sarà il pianista Beppe D’Onghia con "Beppe D’Onghia. Lucio Dalla-Luca Carboni-Stadio-Samuele Bersani. Le parole, le canzoni, le storie".





In scaletta brani da Lucio Dalla a Samuele Bersani, dal Madison Square Garden alla Royal Philarmonic Orchestra. La lunga storia musicale al fianco di grandi artisti è il cardine del progetto, ma a differenza di celebrazioni, omaggi, tributi e cover band, Beppe D’Onghia propone, si legge nella scheda di presentazione, "una visione di chi ha contribuito alla creazione di tanti capolavori ma con la necessità di rinnovarli in maniera personale. Le melodie del quartetto d’archi, i testi e l’arte grafica live creano atmosfere profondamente emotive. Da una parte le canzoni rilette, ripensate, ricostruite in modo autonomo, tra passato e futuro. Dall’altra, quasi ispirandosi al modello comunicativo di Massive Attack, musica e parole raccontano la realtà: una narrazione emotiva potente, che agisce su più livelli sensoriali e invita a riflessioni profonde. “In un momento storico come il nostro, dove il flusso di informazioni è rapido ma spesso superficiale, è essenziale che gli artisti tornino a essere quella coscienza critica, capace di smuovere i cuori e di ridare peso alle parole. La musica e l’arte, in generale, hanno il potere di creare consapevolezza".





Featuring:





Ricky Quagliato (drum)

Fede Malaman (bass)

Anton Berovski (1°violino)

Alessandro Perpich (viola)

Elvi Berovski (2° violino)

Tiziano Guerzoni (violoncello)

Serena Zaniboni (graphic art)





Guest:





Roberta Gentile (Incognito), Rossella Cappadone (Lins-Mc Comb)

Graziano Galatone (Notredame de Paris-Tosca Amore Disperato)