Bitonto, al via l’11ª Edizione di WWW.SHAKESPEARE al Palazzo Planelli

BITONTO - Dal, Bitonto ospiterà l’undicesima edizione di, il festival ideato e diretto dalla Compagnia, sostenuto dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto “Bitonto città dei Festival” - Rete dei festival 2024. L’evento, che da anni esplora la drammaturgia shakespeariana in chiave contemporanea, si svolgerà nella suggestiva cornice del rinnovato, edificio storico recentemente recuperato grazie al progetto Backstage: Imparare a leggere le trame sostenuto da

Quest'anno, il festival è interamente dedicato alla percezione del mondo attraverso i sensi, ispirandosi alle parole de La bisbetica domata: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Il fulcro della rassegna sarà la nuova produzione dei Fatti d’Arte, intitolata “La Tempesta. Oltre i confini del visibile là dove nascono le storie”, una rilettura del celebre romance shakespeariano.

Un viaggio sensoriale nel mondo di Shakespeare

Lo spettacolo andrà in scena dal 27 al 30 marzo, con diversi turni giornalieri, e offrirà al pubblico un’esperienza teatrale immersiva, in cui la percezione sensoriale diventerà protagonista. Attraverso un intreccio di atmosfere oniriche, personaggi fantastici e l’ambientazione suggestiva di Palazzo Planelli, gli spettatori saranno condotti in un percorso intimo e introspettivo, che richiama le "tempeste" interiori vissute da ciascuno di noi.

La rappresentazione mescolerà elementi scenici minimalisti con l’impatto visivo degli affreschi ottocenteschi del palazzo, creando un dialogo unico tra arte, storia e teatro sperimentale.

Chiusura del festival con esiti laboratoriali

Il festival si concluderà lunedì 1° aprile alle ore 19:00 con “Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni”, esito teatrale frutto dei laboratori "La Scena Possibile" e del gruppo della cooperativa sociale Zip.h, che supporta persone con disabilità. Questo evento rappresenta un importante momento di inclusione e valorizzazione del teatro come strumento di crescita personale e collettiva.

Programma dettagliato

📍 Palazzo Planelli - Via Antonio Planelli, 37 (Bitonto)

🔹 27, 28, 29 marzo | Ore 18:30 - 20:00 - 21:30

🔹 30 marzo | Ore 18:00 - 19:30 - 21:00

🎭 La Tempesta. Oltre i confini del visibile là dove nascono le storie

💰 Biglietto: €10

🔹 1° aprile | Ore 19:00

🎭 Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni

💰 Biglietto: €3

📩 Info & prenotazioni:

📧 info@fattidarte.org

📞 3483797668 - 3456101411

Un’occasione imperdibile per vivere Shakespeare in una veste innovativa, tra sperimentazione teatrale e riscoperta sensoriale.