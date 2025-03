Corato, terra d’eccellenza olivicola: premiate due aziende con le “Cinque Gocce di Olio”

CORATO - Corato si conferma capitale dell’eccellenza olivicola italiana. Due aziende socie di Confagricoltura Bari-Bat, Terre D’Oria e Lamacupa, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Bibenda 2025 Cinque Gocce di Olio – Olio Eccellente d’Italia, assegnato dalla Fondazione Italiana Sommelier.

La premiazione è avvenuta il 22 marzo a Roma, presso l’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, in occasione del 44° Forum dell’Olio e del Vino. Il premio viene conferito agli oli extravergine d’oliva che si distinguono per qualità organolettiche, rispetto della tradizione e innovazione produttiva.

Il trionfo dell’olio di Corato

La giuria di Bibenda ha elogiato gli oli di Corato per il loro equilibrio tra amaro e piccante, la complessità aromatica e l’alta qualità delle materie prime, con un ruolo di primo piano della varietà Coratina. Questo cultivar, noto per il suo alto contenuto di polifenoli e per il sapore deciso, rappresenta un simbolo dell’olivicoltura italiana nel mondo.

Un orgoglio per il territorio

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat:

“Questo riconoscimento non è solo un premio alle aziende vincitrici, ma a tutta la comunità di Corato. Il nostro olio extravergine è un’eccellenza agricola che continua a distinguersi a livello nazionale e internazionale. Tradizione e innovazione convivono per garantire prodotti di altissima qualità”.

Del Core ha sottolineato inoltre il costante impegno dei produttori locali:

“Dietro ogni bottiglia premiata c’è il lavoro quotidiano di agricoltori appassionati, che credono nella sostenibilità e nel rispetto dell’ambiente. Questo successo ci motiva a migliorare ancora e a rendere la nostra filiera sempre più competitiva nel panorama internazionale”.

L’olio coratino conquista il mondo

Con questo importante riconoscimento, Corato si afferma sempre di più come un punto di riferimento per l’olio extravergine di oliva di qualità, portando avanti una tradizione secolare che continua a riscuotere successo sia in Italia che all’estero.