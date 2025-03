Domenica all'insegna del maltempo sulla Puglia: intenso temporale su Bari e provincia

BARI - Weekend all'insegna del maltempo in Puglia. Oggi il capoluogo si è svegliato sotto un'intensa pioggia. Già dalle prime ore di ieri, sabato 29 marzo 2025, e per le successive 24-36 ore, la Protezione Civile aveva diffuso un'allerta meteo per il territorio pugliese. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Basilicata, con particolare intensità sui settori tirrenici e adriatici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Già nella giornata di ieri, violenti nubifragi e grandinate hanno colpito vaste aree della Puglia, causando ingenti danni.

Una delle zone più colpite è stata quella a nord-ovest di Bari, dove una violenta grandinata ha interessato i comuni di Toritto, Bitetto, Terlizzi, Bitonto e Gruppo. Le associazioni agricole Cia e Coldiretti hanno denunciato danni significativi alle coltivazioni, in particolare alle aziende floro-vivaistiche, con conseguenze economiche pesanti per il settore.

Anche la zona tra Fasano e Ostuni ha subito forti precipitazioni, con allagamenti e disagi alla circolazione. Forti piogge si sono registrate anche nel Salento, in particolare a Maglie.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle aree maggiormente colpite, seguendo le indicazioni della Protezione Civile per ridurre i rischi legati al maltempo.