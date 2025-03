Calcio, Lecce: Ylber Ramadani e Medon Berisha convocati in Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali 2026

- Il difensore Ylber Ramadani e il centrocampista Medon Berisha, entrambi calciatori del Lecce, sono stati convocati per le prossime due partite della Nazionale albanese, valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Le due gare si disputeranno contro l'Inghilterra, il 21 marzo a Londra e il 24 marzo a Tirana. Un'occasione importante per i due giovani calciatori salentini, che avranno l'opportunità di misurarsi con una delle nazionali più forti al mondo.

Ramadani, in questa stagione, ha collezionato ben 23 presenze in Serie A con la maglia del Lecce. Il difensore albanese ha una carriera internazionale che lo ha visto giocare in numerosi club, tra cui l'Aberdeen, l'MTK Budapest, il Vejle BK, il FK Partizani, l'FC Drita, l'FC Prishtina e l'FC Ferizaj.

Medon Berisha, invece, ha partecipato a 11 partite in questa stagione con il Lecce in Serie A. Il centrocampista, che ha fatto tutta la sua carriera nelle giovanili del Lecce e degli Young Boys, ha rappresentato le formazioni giovanili del club svizzero, dalle Under 16 fino alla Under 21, prima di fare il salto nella prima squadra del Lecce.

Dopo le partite con la Nazionale, Ramadani e Berisha torneranno al Lecce per riprendere gli allenamenti in vista della sfida contro la Roma, prevista per sabato 29 marzo alle 20:45, allo stadio “Via del Mare” nella trentesima giornata di Serie A. Si tratterà di un match molto difficile per i giallorossi, che cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla salvezza.