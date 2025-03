Cerignola fermato sullo 0-0 dal Picerno: palo e traversa negano la vittoria ai pugliesi

Nella 30ª giornata del girone C di Serie C, il Cerignola non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Picerno allo stadio “Curcio”. Una gara equilibrata con diverse occasioni da entrambe le parti, ma senza reti.

La partita

Nel primo tempo, all’11’, Tascone sfiora il gol per gli ospiti, mentre due minuti dopo Bernardotto risponde per il Picerno, ma senza successo. Al 24’ Volpicelli va vicino alla rete per i lucani e al 43’ Bernardotto colpisce un palo clamoroso. D’Andrea prova a sbloccare il risultato per il Cerignola al 44’, ma il suo sinistro finisce fuori.

Nella ripresa, al 7’, Coccia di testa non riesce a trovare la porta, mentre al 24’ Capomaggio sfiora il vantaggio per gli ospiti. Al 26’ Achik colpisce una traversa su punizione, lasciando il Cerignola con l’amaro in bocca. Nel finale, al 45’, Cardoni spreca una grande occasione per il Picerno. Al 96’ lo stesso Cardoni viene espulso per un colpo al volto su Achik, lasciando i lucani in dieci uomini.

Classifica

Nonostante il pareggio, il Cerignola mantiene il primo posto con 61 punti, mentre il Picerno è ottavo a quota 39.