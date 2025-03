Foggia batte Sorrento 2-1: decisivi Tascone e Zunno

Il Foggia conquista tre punti importanti battendo 2-1 il Sorrento allo stadio “Zaccheria” nella 30ª giornata del girone C di Serie C.

La partita

Nel primo tempo i padroni di casa si rendono pericolosi al 16’ con Emmausso e al 41’ con Sarr, entrambi vicini al gol. Il vantaggio del Foggia arriva al 45’: cross di Gala e conclusione al volo di Tascone, che batte il portiere avversario.

Nella ripresa, al 13’, il raddoppio dei pugliesi porta la firma di Zunno, bravo a insaccare di testa su assist di Emmausso. Il Sorrento prova a reagire al 19’ con Guadagni, che però non inquadra la porta. Al 37’ i campani accorciano le distanze con Musso su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano di Kiyine.

Nel finale il Foggia sfiora più volte il terzo gol con Emmausso e, al 96’, il Sorrento resta in dieci per l’espulsione di Fusco, punito per un fallo da ultimo uomo su Kiyine.

Classifica

Con questa vittoria il Foggia sale a quota 33 punti, agganciando la Juventus Next Gen al tredicesimo posto. Il Sorrento resta fermo a 35 punti, occupando l’undicesima posizione.