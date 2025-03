Colpo esterno del Monopoli: 1-0 al Trapani, decide Miceli

Il Monopoli espugna ildi Trapani con una vittoria di misura per 1-0 nella trentesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere il match è stato un gol di Miceli nel secondo tempo, che ha permesso ai pugliesi di conquistare tre punti preziosi in ottica classifica.

Primo tempo equilibrato, tante occasioni ma nessun gol

La partita si accende subito con un’occasione per Bruschi del Monopoli al 9’, ma il suo tiro non trova la porta. Il Trapani risponde un minuto dopo con Stensrud, che sfiora il vantaggio per i siciliani. Al 28’ Toscano tenta la conclusione da fuori area, ma il pallone termina alto.

Il Monopoli si rende nuovamente pericoloso al 30’ con Grandolfo, vicino al gol. Al 40’ Celiento del Trapani, di testa, non riesce a schiacciare la palla in rete. Poco prima dell’intervallo, Scipioni sfiora il vantaggio per gli ospiti, ma il punteggio rimane fermo sullo 0-0.

Miceli match-winner nella ripresa

Nel secondo tempo, il Trapani prova a spingere e al 17’ Ruggiero va vicino al gol. Al 20’ Zappella su punizione sfiora la rete per i siciliani, mentre al 29’ Cristallo del Monopoli spreca una buona occasione.

Il gol decisivo arriva al 35’: Bruschi pennella un cross perfetto per Miceli, che di destro al volo batte il portiere avversario e porta in vantaggio il Monopoli.

Nei minuti di recupero, al 92’, il Trapani sfiora il pareggio con Verna, ma il suo tentativo non trova fortuna.

Classifica: Monopoli al terzo posto, Trapani in ottava posizione

Con questa vittoria, il Monopoli sale al terzo posto in classifica con 52 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff. Il Trapani, invece, resta ottavo con 38 punti, raggiunto da Giugliano e Picerno nella corsa per un posto negli spareggi promozione.