Il pugliese Mimmo Cavallo pubblica "Taranta d’oriente"

Taranta d’oriente è il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, prodotto da Nazzareno Nazziconi e già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Anteros Produzioni. Il brano è il risultato della visione magica, sedimentatasi nella mente nel tempo indefinito dell’infanzia, di un mondo fatto di “cunti”, canti, fate, spiritelli, animali parlanti, processioni del santo, scjanari, laùri, etc. Nasce a Lizzano, in provincia di Taranto, il suo esordio avviene nel 1980 quando pubblica, edito dalla CGD, Siamo Meridionali che rappresenta un modo nuovo e fresco, soprattutto vitale, di parlare del Sud.

“Si parla di una terra, il Salento, bagnata dallo Jonio, un mare più immaginario che geografico -spiega l’artista- È lo stesso mare che in tempi remoti ha visto approdare miti che ancora oggi permangono e che sembrano emergere dalle acque e dalle note del brano. Si parla del mito di Adone morto e risorto come Cristo, celebrato e adornato di spighe di grano nei “sibburchi”, in occasione delle festività pasquali. Si parla soprattutto del ragno danzante, il mito della Taranta che ci riporta a Dioniso, signore del caos e della rinascita con la maschera (sa visera) del caprone con a tracolla i campanacci (sa carriga), maschera zoomorfa dei mamuthones sardi che ben rappresenta il Dio e che è stata usata come immagine di copertina. In Sardegna, come in Salento, infatti, continua a persistere vivo il ricordo di Dioniso”.

La particolarità della sua musica e dei suoi testi, una miscela di rock ironico e graffiante unito a ballate dolcissime, ne fa subito uno dei cantautori più originali della sua epoca. Non si può parlare di Mimmo Cavallo prescindendo dal suo luogo di appartenenza, il Salento, terra di primitivo e di taranta. In questo senso la musica di Mimmo è palesemente figlia delle danze frenetiche risalenti al medioevo (ma le cui radici sono ben più remote) influenzata e mixata dalle sue esperienze successive. Nei suoi ritmi c’è una sorta di presenza magica e rituale che riporta a una coreutica pagana, primitiva (si noti per esempio, nella sua musica, il grande uso dei tempi dispari, le innumerevoli “squadrature”, l’uso del dialetto). Aver vissuto l’adolescenza a contatto con la cultura contadina porta Mimmo continuamente ad un attento e appassionato itinerario di ricerca delle radici non solo dell’animo taranto-salentino ma di tutto il sud (suo incommensurabile amore). In seguito vengono pubblicati Uh, mammà sempre con la CGD eStancami stancami musica con la Fonit Cetra. Scrive inoltre con Enzo Biagi Ma che storia è questa, sigla della trasmissione televisiva La storia d’Italia a fumetti, ed è autore di canzoni cantate da Mia Martini, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Syria, Albano e Zucchero. Dopo qualche anno di silenzio inizia il sodalizio con la DDD con la quale incide nel 1989 Non voglio essere uno spirito e nel1992 l'autobiografico L’incantautore, nel 2011, con la EDEL Italia, Quando saremo fratelli uniti e il 15 aprile 2014 Suoni dall’Italia, Dalla Parte delle Bestie. Recentemente, sempre con Suoni dall’Italia, sono stati pubblicati i singoli ‘U vurpe’, ‘O Mimì’, ‘La Libertà’ e ‘L’estate che torna’.