Crollo a Bari, spuntano le immagini dei pilastri corrosi: l’edificio era inagibile da un anno

credits: Ingegneria e Dintorni fb

BARI - Emergono nuovi dettagli sul, avvenuto nella serata del 5 marzo 2025. Alcune foto diffuse dalla pagina Facebook Ingegneria e Dintorni mostrano lo stato dei, visibilmente, elementi che potrebbero aver contribuito alla tragedia sfiorata.

Il salvataggio di Rosalia De Giosa

Nelle ultime ore è stata tratta in salvo per miracolo la 74enne Rosalia De Giosa, rimasta 24 ore sotto le macerie. Secondo i soccorritori, a proteggerla dal crollo sarebbe stata una porta blindata, che ha attutito il cedimento della struttura, evitando il peggio.

credits: Ingegneria e Dintorni fb

Ipotesi sulle cause del crollo

Secondo Davide Pellegrino, dirigente del Comune di Bari, il crollo potrebbe essere legato ai lavori di ristrutturazione in corso.

"Quello che è successo è che il palazzo è crollato dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione, il che fa pensare che questi lavori non siano stati fatti a regola d’arte. Ma questo lo vedranno i tecnici. C’è un nesso di causalità da verificare”, ha dichiarato Pellegrino.

Il precedente: l’ordinanza di sgombero del 2024

L’edificio era già stato dichiarato inagibile un anno fa. L’ex sindaco Antonio Decaro aveva firmato il 24 febbraio 2024 un’ordinanza di sgombero, imponendo 7 giorni di tempo per la messa in sicurezza.

Il 29 febbraio 2024 le autorità avevano accertato che la palazzina fosse stata puntellata, recintata e interdetta all’accesso, ma secondo alcune fonti ci sarebbero state tensioni tra i condomini e la ditta incaricata dei lavori.

L’indagine proseguirà per chiarire le responsabilità e verificare se il crollo poteva essere evitato.