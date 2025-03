Lecce, Vini Alto Adige al Salotto del Vino giovedì 13 marzo

- Giovedì 13 marzo, ore 20:30, ritorna il Salotto del Vino: la rassegna di degustazioni organizzate da Mamma Elvira per scoprire nuovi vini in un ambiente conviviale e rilassato. La cena degustazione in programma avrà come protagonisti quattro vini Alto Adige accompagnati da altrettanti piatti preparati da La Cucina di Mamma Elvira.