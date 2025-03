Joao Paulo in visita all’Istituto Tecnico Economico Paritario Alessandro Volta

BARI – Il celebre calciatore brasiliano João Paulo, centravanti del Bari Calcio nei primi anni Novanta, incontrerà mercoledì 19 marzo, alle ore 10.30, gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Paritario Alessandro Volta.L’evento, che si terrà presso la sede dell’Istituto Volta in via Giustino Fortunato 8/M a Bari, rappresenta un’importante occasione di confronto per i ragazzi, che potranno ascoltare direttamente dalla voce di un atleta professionista il racconto della sua brillante carriera, le sfide affrontate e l’importanza dell’impegno e della determinazione per raggiungere i propri obiettivi.João Paulo, che ha lasciato un segno indelebile nel calcio pugliese e italiano, dialogherà con gli studenti sui valori dello sport, della disciplina e del lavoro di squadra, offrendo uno spunto di riflessione prezioso anche per il loro percorso scolastico e professionale.L’incontro procederà con una sessione di domande e risposte, durante la quale gli studenti potranno soddisfare le proprie curiosità e approfondire i segreti del mondo dello sport professionistico.Una straordinaria opportunità di crescita e confronto organizzata dall’Istituto Tecnico Economico Paritario Alessandro Volta di Bari.