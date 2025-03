Dante tra arte e letteratura: a Bitonto “Inferno, Purgatorio e … Galleria”

BITONTO - In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, la Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna", in collaborazione con il Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto, organizza un evento speciale dal titolo "Inferno, Purgatorio e… Galleria", un affascinante viaggio tra arte e letteratura ispirato alla Divina Commedia.L’appuntamento è fissato per martedì 25 marzo alle 17,30 nella sede della Galleria, in via Giandonato Rogadeo 14, Bitonto. L’iniziativa offrirà un percorso tra le tappe del viaggio dantesco (Inferno, Purgatorio e Paradiso) e i personaggi descritti dal Sommo Poeta. Un percorso che intreccia le suggestioni dell'opera di Dante con le opere d’arte esposte, guidando i partecipanti alla conoscenza delle opere. A condurre il viaggio attraverso i versi danteschi, la professoressa Rosanna Castellano del Centro Ricerche di Storia e Arte Bitonto, con la voce recitante di Antonio Palmieri.L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso (ordinario 6 euro; MuseoCard a 7 euro per una validità di 6 mesi; ridotto 2 euro; gratuito per le persone con disabilità e per un accompagnatore). La prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare l’indirizzo email:La Galleria osserverà il consueto orario di apertura: dalle 8,30 alle 19,15 (18,30 ultimo ingresso).L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle attività promosse dal Ministero della Cultura e dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia.