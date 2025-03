'Dico no alla droga Puglia' incontra gli studenti baresi

BARI - Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Tecnico “Euclide-Caracciolo” di Bari si è tenuta una conferenza informativa sulle conseguenze derivanti dall’uso di droghe e alcol. L’evento è stato introdotto dalla Prof.ssa Lucia Vitale volontaria dell’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia, ed è stato arricchito dall’intervento di Giampiero Milone, avvocato penalista del Foro di Bari.I ragazzi hanno partecipato con interesse, apprendendo una serie di informazioni sugli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti. L’associazione opera da anni nell’ambito della prevenzione su tutto il territorio regionale, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle conseguenze psicofisiche derivanti dall’uso di droga, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e una scelta orientata verso una vita libera da sostanze tossiche.Tale obiettivo è perseguito attraverso convegni, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle scuole, nei centri sportivi e negli altri luoghi di aggregazione giovanile. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo, da più di 10 anni Dico NO alla Droga Puglia incontra i giovani promuovendo iniziative culturali, sportive ed educative.Ogni sforzo compiuto da ognuno dei volontari rappresenta la volontà di continuare a creare una società costituita da individui liberi dalle dipendenze, come sostiene l’Avv. Barbara Fortunato, presidente dell’associazione, quando afferma: “Non abbiamo bisogno di sostanze stupefacenti: siamo stupefacenti di nostro!”.