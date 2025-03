Dirty Dancing salpa in mare, quest'estate un musical esclusivo a bordo delle navi MSC

Un’esperienza emozionante per rivivere la magia del film cult in un modo completamente nuovo. Dirty Dancing: In Concert debutta a bordo di MSC Virtuosa nell'estate 2025, offrendo ai passeggeri uno spettacolo live-to-film indimenticabile. Due nuovi spettacoli circensi firmati Carousel Productions e un’ampia gamma di intrattenimenti per tutte le età. Un’esperienza emozionante per rivivere la magia del film cult in un modo completamente nuovo. Dirty Dancing: In Concert debutta a bordo di MSC Virtuosa nell'estate 2025, offrendo ai passeggeri uno spettacolo live-to-film indimenticabile. Due nuovi spettacoli circensi firmati Carousel Productions e un’ampia gamma di intrattenimenti per tutte le età.





Quest’estate, MSC Virtuosa promette un’esperienza da sogno per gli amanti del cinema, della musica e del ballo. Con un itinerario affascinante tra i Fiordi norvegesi, le Perle del Nord, le Isole Canarie e la costa atlantica europea, la nave salperà da Southampton (Regno Unito) per offrire ai suoi ospiti un mix perfetto di viaggio e spettacolo.





Ma la vera grande novità è Dirty Dancing: In Concert, un evento che farà battere il cuore di tutti i fan del leggendario film della Lionsgate. A partire dal 10 luglio 2025, proprio in tempo per l'inizio delle vacanze estive, il pubblico potrà vivere una nuova esperienza live-to-film in alto mare. Oltre che in Europa su MSC Virtuosa, lo spettacolo debutterà anche ai Caraibi a bordo della nuovissima MSC World America.





Lo spettacolo è un vero e proprio concerto dal vivo, in cui una band completa, cantanti straordinari e ballerini di talento accompagneranno la proiezione del film, sincronizzandosi con ogni scena iconica. Il culmine dell’evento? Un gran finale in cui gli ospiti saranno invitati a unirsi alla festa, ballando e cantando insieme per un'esperienza indimenticabile.





Non solo Dirty Dancing: un’estate di spettacoli a bordo





Oltre a Dirty Dancing: In Concert, gli ospiti di MSC Virtuosa potranno assistere a due show mozzafiato nel teatro principale:

- Songbook ABBA – Un viaggio musicale attraverso i più grandi successi del fenomeno globale ABBA, interpretati da un cast teatrale eccezionale.

- Starwalker – Un omaggio emozionante al Re del Pop, Michael Jackson, con coreografie spettacolari e i brani che hanno fatto la storia della musica.

MSC Crociere continua a ridefinire l’intrattenimento a bordo, offrendo spettacoli di altissimo livello disponibili 24 ore su 24. MSC Virtuosa, con il suo design elegante e innovativo, è il luogo perfetto per vivere un’esperienza di crociera all’insegna della magia del cinema, della musica e del divertimento.





Pronti a rivivere la magia di Baby e Johnny in alto mare?





Non resta che prepararsi a salire a bordo, perché quest’estate nessuno metterà MSC Virtuosa in un angolo.