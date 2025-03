Torna “L’Elisir d’Amore” al Teatro Politeama Greco di Lecce dal 31 marzo al 10 aprile 2025

LECCE - L’accattivante rivisitazione di Donizetti firmata dai fratelli Spedicato per la VI edizione di Stregati dalla Musica

Il capolavoro di Gaetano Donizetti torna sul palco del Teatro Politeama Greco di Lecce in una veste nuova e coinvolgente. Dal 31 marzo al 10 aprile 2025 andrà in scena “L’Elisir d’amore”, con l’adattamento musicale e drammaturgico dei fratelli salentini Francesco e Matteo Spedicato, all’interno della VI edizione del progetto di didattica musicale Stregati dalla Musica.

Un totale di 14 repliche, di cui 7 matinée dedicate alle scuole, porteranno a teatro circa 14mila studenti provenienti da tutto il territorio pugliese, confermando il successo crescente del format, che dal 2017 ha coinvolto più di 100mila bambini e ragazzi di oltre 70 scuole.

Una formula che rende l’Opera popolare e partecipata

Con la regia di Lev Pugliese e la direzione artistica di Eliseo Castrignanò, lo spettacolo punta a rendere l’opera lirica accessibile e appassionante per le nuove generazioni. Le scenografie animate dei visual artist Piero Schirinzi e Andrea Raho arricchiranno l’allestimento, mentre il pubblico studentesco sarà protagonista attivo della messinscena, grazie a momenti di interazione e alla possibilità di partecipare al canto delle arie più celebri, preparate durante l’anno scolastico.

Un cast di giovani talenti

Tra gli interpreti principali Gianpiero Delle Grazie nel ruolo di Dulcamara, insieme a giovani attori e cantanti emergenti selezionati attraverso il progetto ORPHEO OPERA STUDIO, percorso intensivo di formazione professionale che mira a favorire il debutto di nuove leve nel panorama lirico.

A interpretare Nemorino saranno Vincenzo di Stasi e Tommaso Nicolosi, mentre Adina sarà interpretata da Camilla Difonzo, Romilda Di Serio e Chiara Merra. Belcore avrà il volto di Angelo De Matteis. In scena anche i giovani attori di Orpheo Space.

Debutta l’Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche

Grande novità di quest’anno è il debutto dell’Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche, nata dal progetto ORCHESTRI_Amo la Scuola in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Lecce. L’ensemble, composto da 45 studenti provenienti da 11 scuole della provincia, è frutto di un lungo percorso di formazione musicale guidato dal Maestro Eliseo Castrignanò.

L’iniziativa, oltre ad avere un alto valore educativo, si configura come uno strumento di crescita sociale e culturale, creando una rete tra istituzioni scolastiche, territorio e giovani talenti, valorizzando il patrimonio musicale italiano e promuovendo la coesione comunitaria.

Stregati dalla Musica: la lirica diventa easy

Con “L’elisir d’amore”, Francesco e Matteo Spedicato hanno dato il via a una vera e propria collana di rivisitazioni “easy” dei grandi classici dell’opera lirica, nate con l’intento di avvicinare i giovani alla musica colta. La scrittura di un nuovo libretto, arricchito da elementi contemporanei e interattivi, ha reso possibile la realizzazione di spettacoli coinvolgenti, in cui il pubblico non è solo spettatore ma parte integrante della scena.

Patrocini e collaborazioni

La produzione di L’elisir d’amore è firmata Orpheo Space, con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e Puglia Culture, in collaborazione con il Comune di Lecce.