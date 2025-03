'Fiabe Italiane', la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita il tributo a Italo Calvino

Lo spettacolo per ragazzi, della compagnia Errare Persona di Frosinone, omaggia lo scrittore per i 100 anni della sua nascita. Domenica 23 marzo 2025, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Nell’ambito della rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" di Astràgali Teatro, va in scena domenica 23 marzo, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, lo spettacolo "Fiabe Italiane", della compagnia Errare Persona di Frosinone.





Un omaggio a Italo Calvino, con testi, regia e interpretazione di Damiana Leone, accompagnata sul palco dalla chitarra di Franco Pietropaoli. In occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore italiano, la compagnia gli rende tributo con una selezione delle fiabe che lo stesso Calvino raccolse per anni in giro per l'Italia. Attraverso la narrazione, le ombre, i burattini, le maschere, le canzoni, i lazzi e gli scherzi, la narratrice fa fare agli spettatori un viaggio affascinante per le regioni italiane. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico dai 4 anni in su.





Errare Persona è una compagnia di professionisti dello spettacolo, con sede a Frosinone, il cui lavoro nasce da una commistione di teatro e musica e tra la collaborazione di attori e musicisti, per poi approdare alla ricerca drammaturgica, al teatro antropologico e civile. Nel 2017 inizia un percorso costante sia di messa in scena di concerti e spettacoli per i detenuti nelle carceri, sia di laboratori stabili. Il suo operato si basa soprattutto su ricerca drammaturgica di nuovi linguaggi, commistione di teatro e musica, teatro civile, teatro sociale, teatro ragazzi, lavoro sul territorio con la creazione di progetti legati a tematiche civili, riscoperta delle tradizioni orali ed etniche, commistione di arti, reading e progetti sulla lettura.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto Teatri a Sud di Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.