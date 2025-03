Fiocco azzurro per Giuliano Sangiorgi: è nato Michele, il secondo figlio del frontman dei Negramaro

LECCE - Grande gioia in casa: Giuliano, frontman dei, è diventato papà per la seconda volta. È nato infatti il piccolo, come annunciato dallo stesso cantautore salentino attraverso i suoi profili social.

“Ricominciamo tutto amore nostro! Benvenuto Michele Sangiorgi, siamo pronti per una nuova vita insieme”, ha scritto nelle sue stories su Instagram, condividendo una dolcissima foto del polso del neonato con il braccialetto identificativo. A seguire, un altro scatto tenerissimo che ritrae Giuliano in camice ospedaliero, con Michele tra le braccia: “Ecco il giorno nuovo! Ciao Michele mio!”.

Giuliano Sangiorgi e la compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia, sono già genitori della piccola Stella, nata nel novembre del 2018.

Un momento di grande felicità per il cantante e la sua famiglia, che hanno voluto condividere con i fan questo nuovo inizio.