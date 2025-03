Tremiti, incendio sull’isola di San Domino: situazione sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei residenti

SAN DOMINO, ISOLE TREMITI - Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi sull’isola di, una delle due isole che compongono l’arcipelago delle. Le fiamme si sono sviluppate in prossimità di un distributore di carburante e di una rimessa per automobili e gommoni, nella zona di

Secondo quanto riferito dal vicesindaco Gabriele Fentini, "la situazione, al momento, è sotto controllo". Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, con la presenza del comandante provinciale Capuano, giunto sull’isola grazie a un mezzo della capitaneria di porto di Termoli. Operativi anche gli uomini del 115 di San Severo, supportati da autobotti arrivate sempre da Termoli.

Sull’isola, abitata stabilmente da un centinaio di residenti, la macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Fondamentale, come sottolineato dal vicesindaco, anche il contributo degli isolani che, con l’uso di idranti, sono riusciti a contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

"Ci sono ancora piccoli focolai – ha dichiarato Fentini – ma i vigili del fuoco stanno provvedendo a spegnerli. Voglio ringraziare tutti: vigili del fuoco, capitaneria di porto, forze dell’ordine e i cittadini che hanno dimostrato grande prontezza evitando che le fiamme potessero estendersi alla vicina area boschiva."

Al momento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell’incendio.

Per facilitare le operazioni di soccorso, la partenza della motonave Santa Lucia, che collega le Tremiti a Termoli, è stata posticipata dalle 16:45 alle 17:30, decisione presa in accordo con la prefettura di Foggia.

Il vicesindaco ha inoltre evidenziato la necessità di istituire un presidio fisso dei vigili del fuoco sull’isola di San Domino, che possa servire anche San Nicola: "Stiamo lavorando per ospitare il presidio nello stabile che attualmente accoglie la Protezione Civile e il Coc (Centro Operativo Comunale)."

L’episodio ha riportato alla luce le preoccupazioni dei residenti: "Ogni volta che accade qualcosa, soprattutto un incendio, la paura aumenta per la mancanza di un presidio stabile," ha dichiarato un abitante dell’isola. "Ma oggi ci siamo mossi subito e insieme alle forze dell’ordine abbiamo scongiurato il peggio."