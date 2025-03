Michele Mandurino del Liceo De Sanctis Galilei ammesso al Percorso di Eccellenza del Campus Bio-Medico di Roma

MANDURIA - Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria festeggia con orgoglio l’ammissione dell’alunno Michele Mandurino, della classe 5ªCS dell’indirizzo scientifico, al prestigioso Percorso di Eccellenza del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Un risultato straordinario, frutto di impegno costante e autentica passione per la scienza, che vede Michele primo dei candidati ammessi in graduatoria, su oltre cento partecipanti a livello nazionale.L’accesso al percorso d’eccellenza prevede una selezione severa su base meritocratica, articolata in prove scritte e colloqui orali, che si sono svolti a marzo presso la sede romana del Campus. I primi quattro classificati, e dunque Michele, hanno ottenuto il riconoscimento di “vincitori del Percorso di Eccellenza”, che garantisce l’accesso diretto al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale per l’A.A. 2025/2026 e la possibilità di usufruire di una borsa di studio che copre il 50% del contributo universitario.Già nella scorsa estate Michele aveva partecipato a un programma formativo presso lo stesso ateneo, dimostrando le sue competenze e la sua determinazione. A confermare le sue doti intellettuali e umane è anche la Prof.ssa Marialuisa Tomaselli, docente di Matematica e Fisica e tutor per l’orientamento del nostro Liceo, che descrive Michele come uno studente brillante, curioso, con eccellenti capacità argomentative e una profonda passione per il sapere scientifico.Michele ha maturato, nel corso del suo percorso liceale, una significativa esperienza anche in ambito linguistico, ottenendo la certificazione Cambridge C1 e padroneggiando con sicurezza l’inglese tecnico e scientifico. Il suo profilo si distingue anche per la partecipazione attiva ai Campionati di Matematica, Fisica e Scienze, e per un costante impegno nell’approfondimento autonomo.«Il successo di Michele rappresenta una straordinaria soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica», dichiara la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie. «Non solo premia il talento di uno studente che ha saputo coltivare le sue passioni con rigore e determinazione, ma conferma ancora una volta l’efficacia del nostro impegno nel promuovere l’eccellenza, accompagnando gli studenti nei loro percorsi di orientamento e di crescita. A Michele vanno le nostre congratulazioni più sentite e i migliori auguri per un futuro ricco di successi».Il Liceo De Sanctis-Galilei continuerà a sostenere e valorizzare i propri studenti, offrendo occasioni concrete per sviluppare le potenzialità individuali in un ambiente stimolante e aperto al mondo.