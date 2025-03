Foggia, volo Lumiwings L9271 per Milano-Linate cancellato: assistenza ai passeggeri garantita

BARI - Aeroporti di Puglia ha comunicato che il volo Lumiwings L9271, previsto da Foggia per Milano-Linate alle ore 10:55 di oggi, è stato cancellato a causa di problemi tecnici. I 63 passeggeri a bordo sono stati prontamente informati e assistiti dal personale di AdP, in conformità con il Regolamento (CE) n.261/2004. Questo regolamento prevede il rimborso del biglietto aereo, la possibilità di essere riprotetti su un altro volo e una compensazione monetaria per i disagi.

La compagnia Lumiwings ha già avviato le operazioni per risolvere il problema tecnico sull’aeromobile e sta valutando l’impiego di un aeromobile sostitutivo per garantire il regolare proseguimento del viaggio.

Per eventuali informazioni sulle modalità di rimborso, i passeggeri possono contattare direttamente la compagnia aerea Lumiwings inviando una mail all'indirizzo care@lumiwings.com.