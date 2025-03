FuoriBif&st: domani al Multicinema Galleria la proiezione del cortometraggio “Cara Alice” sulla storia della Fibronit

BARI - Nell’ambito del FuoriBif&st, domani, sabato 22 marzo, alle ore 10, nel Multicinema Galleria, sarà proiettato il cortometraggio “Cara Alice”, diretto dal giovane regista barese Gabriele Armenise, che affronta dramma individuale e collettivo vissuto dalla città di Bari a causa della presenza della Fibronit, fabbrica che produceva manufatti in cemento amianto.La pellicola è tratta dal libro “Pane e amianto” di Giuseppe Armenise, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno particolarmente attento alle tematiche ambientali, che per primo ha raccontato il dramma degli operai e dei residenti delle aree vicine alla fabbrica, per anni inconsapevoli dei rischi dovuti all’esposizione alle fibre d’amianto. Il corto rappresenta un percorso esemplare di cittadinanza attiva a tutela della salute pubblica, avviato dal Comitato cittadino Fibronit.Al termine della proiezione, promossa e organizzata dal Municipio I, si terrà un dibattito che vedrà protagonisti, oltre al regista, il sindaco Vito Leccese, l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il garante regionale dei Diritti del minore Ludovico Abbaticchio e il presidente del Comitato Fibronit Nicola Brescia.