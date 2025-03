Gabry Ponte in consolle al Demodè dopo il successo al San Marino Song Contest

MODUGNO - Sabato 15 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà Gabry Ponte, dj tra i più importanti esponenti della dance italiana, vincitore del San Marino Song Contest con il tormentone “Tutta l’Italia”, già sigla dell’ultimo Festival di Sanremo.Per l’occasione saranno allestite tutte le aree del club, con varie proposte artistiche. Nella Sala Live, cuore pulsante del Demodè e nella Sala Club saranno ospitati vari djset. Ancora si potranno trovare zone dedicate al food, all’intrattenimento musicale e al gaming, con Playstation 5, realtà virtuale, calcio balilla e altro ancora.Protagonista principale di questo evento sarà il dj, tra le icone degli ‘anni 90 e dei 2000, Gabry Ponte. Recentemente è stato protagonista prima al Festival di Sanremo con il suo brano, jingle della kermesse e poi alla manifestazione di San Marino, nella quale si è classificato al primo posto ottenendo il lasciapassare per l’Eurovision Song Contest. Il suo percorso musicale ha avuto inizio nel 1990, quando ha iniziato a esibirsi in vari club del capoluogo piemontese e cimentandosi nelle produzioni solo tre anni dopo. Una tappa fondamentale è stata certamente la creazione del trio Eiffel 65, con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone, nel 1999. Il loro singolo “Blue” fu un successo planetario che ha raggiunto il primo posto in 24 paesi, con un totale di oltre 10 milioni di cd venduti.Negli anni Gabry Ponte ha intrapreso varie strade nella musica. Ha avuto esperienze radiofoniche in importanti network come Radio Deejay e M2O, ha svolto la sua attività da dj esibendosi nei più importanti club e nei più affermati Festival, ha collaborato con colleghi e cantanti e ha realizzato produzioni di successo come “Sexy Swang”, con il featuring del cantante Shaggy. È stato impegnato anche televisivamente, come giurato, nel talent show “Amici di Maria De Filippi”.Durante questo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’agenzia Musicaeparole, Gabry Ponte proporrà un set nel quale mixerà in rassegna le proprie hit del passato che gli hanno permesso di ottenere la notorietà e i successi più recenti che lo hanno consacrato come un produttore maturo e sempre attuale.