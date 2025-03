Ue, Palmisano (M5S): 'FI e FdI tradiscono sud Italia su Fondi di coesione. Si sono vantati per i 6 mld alla Puglia e qui vanno nella direzione opposta e contro il territorio'

"Fratelli d’Italia e Forza Italia si confermano ancora una volta nemici del Sud Italia. I due partiti di maggioranza non hanno infatti supportato il nostro emendamento per salvare i fondi strutturali dai tagli di Ursula Von der Leyen che vuole usarli per aumentare le spese di difesa e riarmamento. Il partito della Meloni si è astenuto, mentre quello di Tajani ha addirittura votato contro". Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano.