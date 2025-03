Giornata della Prevenzione a Noci: presentato l'evento in conferenza stampa

Durante l’iniziativa, la ASL BA metterà a disposizione uno sportello per la prenotazione di esami gratuiti, tra cui: lo screening mammografico per donne di età compresa tra 50 e 69 anni, lo screening della cervice uterina con Pap test e HPV test per donne tra 25 e 64 anni e lo screening del colon retto, con la consegna del kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci destinato a uomini e donne tra 50 e 69 anni. Sarà inoltre presente un punto informativo dedicato allo screening dell’HCV.L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari offrirà test gratuiti per la valutazione della funzionalità respiratoria, con l’esecuzione di test spirometrici utili per individuare patologie come bronco pneumopatia cronica ostruttiva, asma e fibrosi polmonare. Sarà possibile sottoporsi a un test per la rilevazione del monossido di carbonio, fondamentale per individuare fattori di rischio che possono causare angina pectoris e infarto. Inoltre, sarà attivo uno sportello informativo sulle terapie antifumo e sullo screening del tumore ai polmoni.L’Ordine dei Farmacisti e l’Associazione Farmacisti Volontari Protezione Civile garantiranno l’accesso gratuito a importanti analisi diagnostiche, tra cui: l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione della glicemia e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.«Investire nella prevenzione significa investire nel futuro della nostra comunità - dichiara il sindaco Francesco Intini durante la conferenza stampa - e queste giornate sono essenziali per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce che può davvero fare la differenza per la salute e la vita delle persone».Il consigliere con delega alla salute, Giuseppe D'Aprile, aggiunge: «La prevenzione e la salute rappresentano priorità assolute del nostro programma amministrativo. Iniziative come questa confermano il nostro impegno quotidiano nel promuovere stili di vita sani e nell’offrire servizi di prevenzione accessibili a tutti».Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a cogliere questa importante opportunità di prendersi cura della propria salute.