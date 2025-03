GP4AI patrocina l’evento “Donne e Intelligenza Artificiale: sfide e opportunità” a Bari

BARI - La www.gp4ai.com ) è lieta di annunciare la concessione del proprioall'importante evento culturale e formativo dal titolo

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari, si terrà giovedì 27 marzo 2025 alle ore 18:00, presso il Caffè Vergnano in via Amendola 128, Bari.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire uno dei temi più attuali e cruciali del nostro tempo: l’impatto dell’intelligenza artificiale nella società, con uno sguardo specifico al ruolo delle donne in questo settore in rapida evoluzione. Un tema che intreccia tecnologia, etica e parità di genere, ponendo al centro il valore delle competenze femminili nel contesto della trasformazione digitale.

Tra i relatori di spicco è previsto l’intervento dell’Avv. Claudio C. Caldarola, Presidente di GP4AI, che offrirà un contributo originale e stimolante, focalizzato sulla riflessione giuridica ed etica legata all’uso e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L'incontro ha ricevuto l'accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, attribuendo ai partecipanti 2 crediti formativi ordinari, a conferma del valore formativo dell’iniziativa.

La partecipazione all’evento è aperta previa prenotazione sulla piattaforma Sfera e vedrà coinvolti autorevoli esponenti del mondo giuridico e accademico, offrendo così un confronto di alto livello su un tema che riguarda il futuro professionale e sociale di tutti.