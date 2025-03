Vaticano: Papa Francesco è rientrato a Casa Santa Marta

Nella residenza dei Cardinali, il Santo Padre resterà in "convalescenza protetta" per almeno due mesi e dovrà seguire le indicazioni prescritte dai medici che lo hanno preso in cura al Gemelli dal 14 febbraio. Prima di lasciare il Policlinico romano, con un volto visibilmente provato e dimagrito, il Pontefice è riapparso in pubblico dopo 38 giorni e dal balcone del secondo piano dello stesso ospedale ha salutato e benedetto la gente assiepata nel piazzale antistante del Gemelli.





Nella sua breve uscita, Bergoglio ha cercato di abbozzare un sorriso e ha ringraziato pubblicamente una donna per i fiori a lui offerti. Lungo il trasferimento in Vaticano a bordo di una 500 bianca, il Papa ha indossato i naselli a ulteriore conferma della delicatezza del suo stato di salute.

Poco dopo le 12 di domenica 23 marzo 2025, inframezzata dall'imprevista sosta a Santa Maggiore, dove si è raccolto per pochi minuti in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus Popoli Romani, Papa Francesco è rientrato in Vaticano a Casa Santa Marta.