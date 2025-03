Il Monopoli vince 2-1 contro il Messina: rimonta decisiva al "Veneziani"

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli conquista una vittoria preziosa battendo il Messina per 2-1 nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. La sfida, disputata allo stadio "Veneziani", ha visto i pugliesi rimontare il vantaggio iniziale dei siciliani.

Nel primo tempo, la squadra di casa parte forte e al 10' Grandolfo sfiora il gol con un'azione pericolosa. Al 19' anche Falzerano va vicino alla rete per i pugliesi. Tuttavia, al 27' è il Messina a passare in vantaggio con Dell'Aquila, che con un preciso tocco di destro batte il portiere avversario. Il Monopoli prova a reagire: al 34' Grandolfo, su colpo di testa, non riesce a indirizzare bene il pallone, mentre al 38' Garofalo per il Messina va vicino al raddoppio. Al 42' Viteritti tenta la conclusione di sinistro, ma non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa, il Monopoli parte subito forte e al 2' trova il pareggio con Pellegrini, bravo a segnare di testa su un cross preciso di Falzerano. Al 16' Bruschi sfiora il gol del vantaggio per i pugliesi, ma la rete arriva al 23' con Grandolfo, che di testa sfrutta un perfetto assist di Bruschi per siglare il 2-1. Nel finale, al 41', il Messina prova a riagguantare il risultato con Buchel, che però spreca una buona occasione.

Grazie a questa vittoria, il Monopoli sale al terzo posto in classifica con 52 punti, consolidando la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. Il Messina, invece, resta terzultimo con 25 punti, in piena lotta per la salvezza.