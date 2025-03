La Regione Puglia celebra la Giornata Internazionale della Donna: iniziative per l'empowerment femminile e il contrasto alla violenza di genere

BARI - Lacelebra lacon una serie di iniziative volte a promuovere l’empowerment femminile e a contrastare la violenza di genere. Il, alle ore, al, si terrà una conferenza stampa per presentare due importanti progetti che unisconoper dare voce alla causa delle donne.

La conferenza stampa avrà come protagonista la presentazione, per la prima volta, dello spot dal titolo “Puglia, Unica al femminile”, un'iniziativa promossa dall’Assessorato alla Parità di genere e dalla Struttura Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Questo spot ha come obiettivo quello di celebrare il ruolo delle donne nella società pugliese e di sensibilizzare la comunità sull'importanza della parità di genere.

Inoltre, sarà presentato un progetto che coinvolge l’arte e la cultura come strumenti di promozione della parità di genere. Il progetto, promosso dal Dipartimento Welfare e realizzato da Puglia Culture, prevede la creazione di un brano musicale a cura delle cantautrici pugliesi Erica Mou e Carolina Bubbico. Questo brano sarà al centro della campagna di comunicazione GeneriAmo, ideata dagli artisti Flavio&Frank, che mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della parità di genere.

L'iniziativa include anche uno spot con testimonial provenienti dal mondo della cultura e dello sport, un concorso artistico e una mostra collettiva che coinvolgerà i licei artistici e gli istituti d’arte della Puglia, dando così voce e spazio alle giovani generazioni.

All'evento interverranno figure istituzionali e artistiche, tra cui:

Serena Triggiani , Assessora alle Politiche di Genere Regione Puglia

Viviana Matrangola , Assessora alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali Regione Puglia

Valentina Romano , Direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia

Annalisa Fauzzi , Comunicazione Istituzionale Regione Puglia

Paolo Ponzio , Presidente Puglia Culture

, Presidente Puglia Culture Gli artisti Flavio&Frank, Erica Mou e Carolina Bubbico.

Inoltre, saranno presenti tutte le donne protagoniste dello spot “Puglia, Unica al femminile”, che hanno partecipato al progetto, contribuendo attivamente a diffondere un messaggio di inclusività e empowerment.

Un evento significativo che riflette l'impegno della Regione Puglia nel promuovere la parità di genere e nel combattere la violenza sulle donne, attraverso la potenza comunicativa dell’arte e della musica.