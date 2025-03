Bif&st 2025: un successo di pubblico e critica, Bari capitale del cinema

ph_Delio De Martino

BARI - Si è conclusa con un grande successo di pubblico e critica l'edizione 2025 del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival, prodotto da Apulia Film Commission e diretto da Oscar Iarussi. La kermesse, che si è svolta dal 22 al 29 marzo, ha visto decine di migliaia di spettatori affollare le sale cinematografiche e i teatri di Bari, con un'eccezionale partecipazione di giovani.

Un festival da record

Oltre 400 ospiti, tra attori, registi, sceneggiatori e addetti ai lavori, hanno animato gli otto giorni del festival, che ha registrato il tutto esaurito a proiezioni, incontri e masterclass. L'evento ha avuto un'ampia risonanza sui social media, raggiungendo 7 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di persone.

La "Meridiana" e la dimensione internazionale

Particolarmente apprezzata la sezione "Meridiana", presieduta dallo scrittore Tahar Ben Jelloun, che ha ricevuto le Chiavi della Città. "La gente è stata in coda anche sotto la pioggia per assistere alle proiezioni dei film in concorso", ha commentato Oscar Iarussi, sottolineando la "bontà dell'intuizione del Bif&st 2025" di proiettare il festival in una dimensione internazionale, in linea con le "tre M" indicate dalla Regione Puglia: Meridione, Mare, Mediterraneo.

Le nuove sezioni e gli eventi speciali

Il Bif&st 2025 è stato arricchito da nuove sezioni, come "Il segreto dell'attrice", "Doppio testo", "A sud", "Frontiere", "Sarò breve - Cortometraggi" e "Pomeriggio al Petruzzelli", oltre a eventi speciali che hanno celebrato il cinema e le contaminazioni tra le arti. Tra questi, la straordinaria serata di "Rosso di Sera" con la proiezione di "Per un pugno di dollari" musicata dal vivo dall'Orchestra e dal Coro della Fondazione Petruzzelli.

I talenti pugliesi e i protagonisti del cinema italiano

Il festival ha dato spazio anche ai giovani talenti pugliesi, come il musicista e compositore Mattia Vald Morleo e l'attrice Rosa Palasciano, insieme a protagonisti affermati della scena culturale italiana, come Luciano Canfora, Michele Placido, Giancarlo De Cataldo, Sergio Rubini, Domenico Procacci e Luigi Lonigro.

Un ringraziamento al pubblico e alle istituzioni

"Ringrazio il pubblico, che è stato ben più di un insieme di spettatori, perché dà vita a una forma di cittadinanza culturale attiva", ha dichiarato Iarussi. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al Sindaco di Bari, Vito Leccese, al Ministero della Cultura, all'Apulia Film Commission e a tutti i partner e sponsor del festival.

Appuntamento al Bif&st 2026

"Appuntamento alla prossima edizione del Bif&st 2026, dal 21 al 28 marzo dell'anno che verrà", ha concluso Iarussi.

Le dichiarazioni delle istituzioni