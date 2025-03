Leonardo Grottaglie: Triggiani, Delli Noci e Caroli incontrano i vertici della Divisione Aerostrutture

BARI - “Abbiamo incontrato questa mattina a Bari i vertici della Divisione Aerostrutture di Leonardo per ascoltare e conoscere le azioni future del Gruppo per il mantenimento e la valorizzazione degli stabilimenti pugliesi di Grottaglie e Foggia, nell’ambito del nuovo Piano industriale. L’azienda ci ha ampiamente rassicurati che non ci sarà nessun’azione di dismissione o delocalizzazione degli impianti”. Lo ha dichiarato l’assessora alle Crisi industriali, Serena Triggiani, a margine dell’incontro convocato insieme all’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, con la task force Occupazione presieduta da Leo Caroli, per incontrare il Gruppo Leonardo Spa. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Stefano Bortoli, capo divisione Aerostrutture, e Nicola Intonti, capo HR Aerostrutture.“E’ emerso – ha proseguito Triggiani – che già dalla prossima estate, per quanto riguarda lo stabilimento di Grottaglie, si assisterà ad una ripresa del rateo produttivo del programma Boeing 787, mentre, nell’ambito del processo di diversificazione delle attività, si insedierà presso il sito di Grottaglie anche la nuova divisione elicotteri. Apprezziamo molto quanto dichiarato oggi, tuttavia sentiamo il bisogno e la necessità di conoscere nel dettaglio il cronoprogramma relativo alla forza lavoro. Dobbiamo sapere - ha fatto sapere l’assessora – qual è la stima dei nuovi dipendenti che sarà generata dalla divisione elicotteri per cui ho chiesto di conoscere tutti i dettagli. Confidiamo, così, in un aumento occupazionale nel prossimo 2026. Siamo certi che Leonardo manterrà le promesse, anche alla luce delle considerazioni fatte dall’azienda sullo stabilimento di Grottaglie, un centro di eccellenza, altamente specializzato nella produzione di fibra di carbonio”.Per l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci “l’incontro con Bortoli, a capo della divisione Aerostrutture e con i vertici di Leonardo, ci rassicura su una serie di questioni che riteniamo prioritarie per la tutela del lavoro e il mantenimento degli standard di sviluppo dei territori di Brindisi, Grottaglie e Foggia. Il rilancio della commessa di Boeing con un rientro a Grottaglie dei lavoratori dislocati in altre parti del gruppo entro la primavera 2026 è una buona notizia, così come è una buona notizia la partenza all’interno del perimetro dello stabilimento di Grottaglie anche delle attività della divisione elicotteri a partire dall’estate 2025, al termine della sistemazione della struttura che la ospiterà. Abbiamo in ogni caso chiesto di ottenere un piano più dettagliato soprattutto sul personale da impegnare nelle commesse sopra citate in modo da continuare a monitorare la situazione negli appositi tavoli con l’azienda e con i sindacati”.“Siamo contenti di aver ricevuto la delegazione di Aerostrutture guidata dal dottor Bortoli – ha sottolineato Leo Caroli –, il quale ci ha ribadito l’impegno a rafforzare gli standard di qualità dello stabilimento di Foggia. Per quel che riguarda la necessaria diversificazione produttiva per Grottaglie, convocheremo tavoli periodici di verifica e monitoraggio – il primo già calendarizzato entro la fine del mese di luglio – per un aggiornamento sulla crescita del programma 787 e l’avanzamento delle attività per elicotteri nell’hangar 2. Si tratta di prospettive davvero molto interessanti sulle quali, tuttavia, nei prossimi giorni, ascolteremo le organizzazioni sindacali.Resta la preoccupazione dell’ipotesi – conclude Caroli - di una futura partnership per la Divisione Aerostrutture al vaglio dell’azienda. Riteniamo, infatti, che quel bagaglio di competenze industriali e professionalità così unico debba restare il patrimonio di un gruppo tutto italiano, stante la strategicità del settore aerospaziale nell’economia mondiale”.