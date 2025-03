Lecce, il concerto "Le Mille Bolle Blu" con Nicky Nicolai e Stefano Di Battista al Teatro Apollo

LECCE - Domenica 6 aprile alle ore 18 la coppia italiana del jazz, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, porta sul palco del Teatro Apollo di Lecce "Le Mille Bolle Blu", un concerto in cui rivivono le sognanti atmosfere degli anni ’60 e ’70, l'epoca d'oro della musica italiana, interpretati in chiave swing e jazz. - Domenica 6 aprile alle ore 18 la coppia italiana del jazz, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, porta sul palco del Teatro Apollo di Lecce "Le Mille Bolle Blu", un concerto in cui rivivono le sognanti atmosfere degli anni ’60 e ’70, l'epoca d'oro della musica italiana, interpretati in chiave swing e jazz.





Con un trio d’eccezione composto da Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, la voce inconfondibile di Nicky Nicolai e il sax di Stefano Di Battista interpreteranno alcuni tra i brani che sono entrati nella storia della canzone italiana, riproposti in una inedita veste musicale. Uno spettacolo variegato, con tanti suoni e colori per riscoprire canzoni evergreen che non smettono di emozionare, sorprendere e affascinare.





La tecnica al servizio dell’espressività: virtuosismi vocali e strumentali per un concerto elegante e raffinato ma allo stesso tempo capace di farsi ascoltare da tutti. E’ questa la magia che nasce dal connubio tra la splendida voce di Nicky Nicolai e il magistrale sax di Stefano Di Battista. Coppia sul palcoscenico e anche nella vita, Nicolai e Di Battista dimostrano interesse per la musica fin da giovanissimi. Le loro vite si incontrano in occasione di un concerto a Roma e successivamente partecipano insieme al Festival di Sanremo 2005 conquistando il quarto posto. Inizia così per loro una lunga e fruttuosa collaborazione artistica.





Il cuore della scaletta è dedicato ad alcuni grandi successi di Mina. Non è certo casuale il titolo del concerto: "Le mille bolle blu", in omaggio alla Tigre di Cremona. La musica, si sa, può essere una favolosa macchina del tempo. Ci sono brani che sanno proiettarci in un momento specifico della nostra vita, melodie che ci mandano sottobraccio con il nostro passato e canzoni che ci fanno rivivere emozioni che credevamo lontane.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





PROGRAMMA MUSICALE





Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Tutto passa

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Che mistero è l’amore

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Più sole

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Dall’inizio dei finali

Eduardo De Crescenzo, Ancora

Lucio Dalla, Piazza grande

Lucio Dalla, 4 Marzo 1943

Mina, E se domani

Luigi Tenco, Se stasera sono qui

Mina, Conversazione

Erri De Luca, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Variante di canzone

Lucio Dalla, Disperato erotico stomp





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: (solo Poltronissime e Poltrone ultime file, Palchi laterali I e II ordine e loggione fino a esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico bancario. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.





