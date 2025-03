Lecce-Roma 0-1: Dovbik affonda i salentini, Roma in zona Europa

As Roma Fb

LECCE - La Roma conquista tre punti fondamentali nella corsa all'Europa, battendo 1-0 il Lecce al "Via del Mare". Decisivo il gol di Dovbik nel finale, che condanna i salentini alla sconfitta e li lascia in piena zona retrocessione.

Primo tempo equilibrato

La partita inizia con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. Al 3', Cristante non inquadra la porta con un destro da buona posizione. Il Lecce risponde con Helgason, che sfiora il palo con un tiro insidioso. La Roma si rende pericolosa con Kone, ma il suo tentativo finisce fuori. Nel finale di tempo, Pellegrini va vicino al gol con un tiro deviato.

Secondo tempo: dominio Roma e gol decisivo

Nella ripresa, la Roma alza il baricentro e crea diverse occasioni da gol. Al 25', Mancini segna di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo l'intervento del VAR. Al 35', Dovbik sblocca il risultato con un preciso sinistro. Il Lecce prova a reagire, ma Banda non riesce a trovare il pareggio. Nel finale, Shomurodov sfiora il raddoppio per la Roma.

Classifica

Con questa vittoria, la Roma sale al sesto posto con 52 punti, in piena zona Europa. Il Lecce, invece, resta quartultimo con 25 punti, a pari merito con il Parma.