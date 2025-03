Pesce rospo killer nell'Adriatico: morsi pericolosi e carne velenosa

MARE ADRIATICO - Un allarme si diffonde nelle acque dell'Adriatico: il pesce rospo dalle guance argentate (Lagocephalus sceleratus), specie aliena e altamente pericolosa, è stato avvistato nella baia di Medolino, in Croazia. La sua presenza, la quarta segnalazione confermata nell'Adriatico e la prima nelle acque settentrionali, desta preoccupazione per i rischi che comporta sia per l'ecosistema marino che per la sicurezza umana.

Un predatore pericoloso

Questo pesce palla, originario dell'Indo-Pacifico e diffuso nel Mediterraneo a causa del riscaldamento delle acque e del Canale di Suez, è dotato di una potente mascella a forma di becco, capace di infliggere gravi lesioni e amputazioni parziali delle dita. Inoltre, la sua carne e i suoi organi contengono una neurotossina letale, la tetrodotossina, che può causare la morte se ingerita.

Impatti sull'ecosistema e sulla pesca

La presenza del pesce rospo rappresenta una minaccia per la fauna marina locale, poiché la sua dieta a base di bivalvi, gasteropodi e ricci di mare può alterare l'equilibrio ecologico dell'Adriatico. Inoltre, i suoi denti affilati danneggiano spesso le attrezzature da pesca, causando perdite economiche per i pescatori.

Richiesta di monitoraggio e sensibilizzazione

I ricercatori dell'Università Juraj Dobrila di Pola e dell'Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato, autori di un nuovo studio sulla specie, sottolineano la necessità di intensificare il monitoraggio, attuare misure di regolamentazione e avviare campagne di sensibilizzazione pubblica per affrontare questa minaccia.

Appello ai pescatori e ai cittadini

Lo "Sportello dei Diritti" invita pescatori e cittadini a segnalare eventuali catture o avvistamenti del pesce rospo, inviando foto e video via WhatsApp al numero +328 8422969 o all'indirizzo e-mail info@sportellodeidiritti.org, per rafforzare gli sforzi di individuazione precoce e gestione.