L’editoria pugliese a Bologna Children's Book Fair, fiera dedicata all’editoria per bambini e ragazzi

BOLOGNA - Primo appuntamento 2025 per Parole a Sistema, la linea di intervento dedicata allo sviluppo dell’editoria regionale promossa da Regione Puglia e Puglia Culture. Da lunedì 31 marzo a giovedì 3 aprile 2025 Regione Puglia partecipa a Bologna Children’s Book Fair con uno stand istituzionale che riunisce 13 case editrici per promuovere l’editoria e il settore dell’illustrazione pugliese. Bologna Children’s Book Fair, da oltre 60 anni è un evento di riferimento per chi lavora nel campo dell’editoria e dei contenuti dedicati a bambini e ragazzi rappresentando l’evento più importante a livello mondiale per lo scambio dei diritti editoriali. Sono attesi 1500 espositori in arrivo da circa 90 Paesi e regioni del mondo, per la fiera punto di riferimento per editori, autori, illustratori, agenti letterari, distributori, insegnanti, traduttori e per tutte le altre figure che operano nel mondo dell’editoria e dei contenuti per l’infanzia.Regione Puglia e Puglia Culture proseguono nell’attività di valorizzazione e promozione del comparto editoria regionale, e alla fiera di Bologna promuovono in particolare il settore dell’illustrazione con specifici materiali promozionali realizzati per avvicinare l’editoria dell’infanzia nazionale e internazionale ai disegnatori della nostra regione. Lo stand Puglia, realizzato in collaborazione con APE - Associazione Pugliese Editori, ospita gli editori e i marchi editoriali Adda Editore, AnimaMundi Edizioni, Besa Muci, Edizioni Dedalo, Edizioni La Meridiana, Edizioni Milella, Erf Edizioni, I Libri di Icaro, Kurumuny, Pietre Vive Editore, Progedit, Secop Edizioni, Vintage Editore.